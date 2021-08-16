KASTAMONU/SİNOP - Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler Kızılay tarafından hazırlanan...
16.08.2021 11:32
Helikoptere yardım kolilerinin taşınması Helikopterle uçuş Yardımların yerine ulaştırılması Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler, Kızılay tarafından hazırlanan...
Helikoptere yardım kolilerinin taşınması
Helikopterle uçuş
Yardımların yerine ulaştırılması Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler, Kızılay tarafından hazırlanan malzemeleri ulaştırıyor.
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