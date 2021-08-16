Helikoptere yardım kolilerinin taşınması

Helikopterle uçuş

Yardımların yerine ulaştırılması Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler, Kızılay tarafından hazırlanan malzemeleri ulaştırıyor.