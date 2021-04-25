Türk Kızılayın İzmirli depremzedelere yardımı 21,5 milyon lirayı buldu - Son Dakika

Türk Kızılayın İzmirli depremzedelere yardımı 21,5 milyon lirayı buldu

25.04.2021 11:07
Türk Kızılayın İzmirli depremzedelere yardımı 21,5 milyon lirayı buldu, System.String[]

Türk Kızılay, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara bugüne değin yaklaşık 21,5 milyon liralık yardım ulaştırdı.

Türk Kızılay, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara bugüne değin yaklaşık 21,5 milyon liralık yardım ulaştırdı.

Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi ve kentte bulunan şubelerde görevli gönüllüler, depremden dakikalar sonra hem merkez üssü Seferihisar'da hem de büyük hasarın oluştuğu Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki depremzedelerin yardımına koştu.

İzmir'deki gelişmeleri Ankara'daki kriz merkezinden takip eden Türk Kızılay üst yönetimi, depremden 8 dakika sonra mobil mutfak ve profesyonel ekiplerini kente sevk etti.

Depremden sonra kent genelinde 36 temas noktası oluşturan Türk Kızılay, 1000 gönüllüsüyle gönderilen yardımların tasnifi ve dağıtımında aktif görev aldı.

Türk Kızılay deprem anından itibaren 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak, 8 haberleşme aracı ve çeşitli görevlerde kullanılan 50 araçla enkaz başında bekleyen depremzedelerin yanında yer aldı.

Kurulan çadır kentlerde depremzedelere yönelik yardımlarını sürdüren Türk Kızılay, aşeviyle depremzedelere sıcak yemek sağladı. Hijyen malzemeleri de dağıtan Türk Kızılay, binlerce depremzedeye psikolojik destek verdi.

Bayraklı'da depremzedeler için kurulan geçici barınma merkezinde de görev alan Türk Kızılay ekipleri, depremzedelere destek vermeyi sürdürüyor.

"Türk Kızılay alan el ile veren el arasında köprü oldu"

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, AA muhabirine, Türk Kızılay'ın diğer afetlerde olduğu gibi İzmir depreminin ardından da vatandaşların yardımına koşmak için adeta seferberlik ilan ettiğini söyledi.

Depremin meydana geldiği günden bu yana depremzedelerin yanında olduklarını belirten Baykalmış, "Kent genelinde 1 milyon 78 bin 583 öğün yemek, 186 bin 355 giyim malzemesi, 10 bin 667 gıda kartı, 6 bin 649 battaniye, 4 bin 371 yatak, 1032 ısıtıcı dağıttık. Türk Kızılay olarak depremin ardından vatandaşlarımıza yardım etmeye devam ediyoruz." dedi.

Baykalmış, depremden bu yana vatandaşlara ayni ve nakdi olmak üzere yaklaşık 21,5 milyon liralık yardım ulaştırdıklarına dikkati çekerek, depremzedelere yardım ederken devletin tüm kurumları ve yerel yönetimleriyle birlikte görev aldıklarını vurguladı.

İzmirli vatandaşların her zaman Türk Kızılayın yanında olduğunu dile getiren Baykalmış, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay alan el ile veren el arasında köprü oldu. Vatandaşların bize ulaştırdığı yardımları hukuka ve vicdana uygun bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Mübarek ramazan ayında da geçici barınma merkezinde kalan 276 aileye yardım etmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayırseverlerimizin desteğiyle toplanan 1250 liralık gıda kartlarını dağıttık. Ben Türk Kızılaya desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Depremzedelerden teşekkür

İbrahim Çimen ise depremde evinin orta hasar aldığını, yetkililerin yönlendirmesiyle ailesiyle birlikte geçici barınma merkezinde kalmaya başladığını söyledi.

Depremin ilk gününden bu yana devlet kurumlarının hep yanlarında olduğunu vurgulayan Çimen, Türk Kızılay ve yardım kuruluşlarının desteklerini her zaman gördüklerini ifade etti.

Azime Müjde ise 2 aydır geçici barınma merkezinde kaldığını, Türk Kızılayın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını kaydetti.

Seferihisar, Kızılay, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılayın İzmirli depremzedelere yardımı 21,5 milyon lirayı buldu - Son Dakika


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