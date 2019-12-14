Türk Kızılayın "Kolide ne var?" yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılayın 'Kolide ne var?' yardım kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılayın "Kolide ne var?" yardım kampanyası

7 saat önce

Türk Kızılayın 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında televizyon program yapımcısı Esra Erol ile iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen ve bu yıl da devam eden "Kolide ne var?" kampanyasının Düzce'den başladığı bildirildi.

Türk Kızılayın

Türk Kızılayın 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında televizyon program yapımcısı Esra Erol ile iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen ve bu yıl da devam eden "Kolide ne var?" kampanyasının Düzce'den başladığı bildirildi.

Türk Kızılay Düzce Şubesinden yapılan açıklamada, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, yönetim kurulu üyeleri İdris Çalışkan, Mustafa Bilgin ve Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kamber'in ihtiyacı bulunan ilkokullara ulaştırmak üzere koliler gönderdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Aydın, 1500 ilkokula ulaşma amacıyla başlatılan kampanyada 750 ilkokula ulaştıklarını kaydetti.

Merkezden gönderilen kolilerin Kütahya ve Afyon illerindeki ilkokullara gideceğini belirten Aydın, 1500 ilkokula ulaşmak için çalışmaların süreceğini bildirdi.

Aydın, Düzce'de de taşımalı sistemle köylerden ilçelerdeki okullara gelen öğrencilerle ilgili teşkilatlarının çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Esra Erol, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ATV'nin "Kimse Bilmez"i ekranlara veda ediyor!
Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu

Son Dakika Haberleri
19:30 Apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - tbmm başkanı şentop konuştu - Son Dakika
19:29 Pendik'teki gecekondu yandı - Son Dakika
19:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika
19:24 Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
19:24 İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:39:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılayın "Kolide ne var?" yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]