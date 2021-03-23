Türk Kızılayın Siirt'e kazandırdığı özel eğitim sınıfı hizmete açıldı - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından Siirt'te yaptırılan özel eğitim sınıfı hizmete açıldı.

Siirt 75. Yıl Ortaokulunda oluşturulan özel eğitim sınıfının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hacıbektaşoğlu, açılışını gerçekleştirdikleri sınıfı gezdi, sınıfın Siirt'e kazandırılmasında emeği geçenleri kutladı.

Öğrencilerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, "Türk Kızılay ilimizde çok güzel çalışmalara imza attı. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmelerine olanak sağlamak amacıyla bu projeyi yürüten Türk Kızılay ile katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.