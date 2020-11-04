Türk Kızılayın yardım gönüllüsü kadınlar İzmir depreminde de yaraları sarıyor - Son Dakika

Türk Kızılayın yardım gönüllüsü kadınlar İzmir depreminde de yaraları sarıyor

04.11.2020 11:55
Türk Kızılayın yardım gönüllüsü kadınlar İzmir depreminde de yaraları sarıyor, System.String[]

Dünyanın farklı bölgelerindeki çalışmalarıyla takdir toplayan Türkiye Kızılay gönüllüsü çok sayıda kadın, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde de acıları hafifletmek için seferber oldu.

Dünyanın farklı bölgelerindeki çalışmalarıyla takdir toplayan Türkiye Kızılay gönüllüsü çok sayıda kadın, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde de acıları hafifletmek için seferber oldu.

Depremde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Devletin tüm kurumları seferber olurken belediyelerin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları, depremzedelerin acılarını hafifletmek adına canla başla çalışıyor.

Çok sayıda binanın yıkıldığı Bayraklı ilçesinde birçok meslekten onlarca kadın, sahada üstlendikleri vazifeyle acıları hafifletmeye gayret ediyor.

Günlük binlerce kişiye sıcak AŞ ulaştırma kapasitesine sahip Türk Kızılayın çalışmalarında görev alan gönüllüler, depremzedelerin yanı sıra bölgede çalışan sağlık, güvenlik ve arama kurtarma ekiplerine, yemek, çay, çorba, kahve, kek gibi ikramlarda bulunuyor.

Yürüttükleri özverili faaliyetlerle herkesin takdirini kazanan gönüllüler, gece gündüz demeden sahada işlerini titizlikle yapmanın huzurunu yaşıyor.

Gönüllülerden 22 yaşındaki Ecem Toycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren enkaz alanına geldiğini ve hem depremzedelere hem de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Bu depremle birlikte gönüllü olmaya karar verdiğini ve canla başla çalıştıklarını anlatan Toycan, "20 saattir ayaktayım. Sabah saatlerinde geliyorum ertesi gün sabah saatlerinde çıkıyorum. Bu bizim için ekstra güzel bir şey. Hem enkaz altındaki insanların ailelerine ve arama kurtarmadaki arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Umarım tekrarı olmaz. Olsa da biz buradayız ve herkesin yanındayız." diye konuştu.

Yoruldukça daha çok çalışmak istediğini vurgulayan Toycan, elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

"Nerede ihtiyaç varsa ona koşturuyoruz"

İlk kez gönüllü çalışmada yer aldığını dile getiren Nevzer Karaman ise kendilerine ne kadar ihtiyaç olursa o kadar alanda durmaya devam edeceğini vurguladı.

Kızılay ekibi olarak tüm ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Karaman, "Battaniye, giyim, erzaklar olmak üzere ne gerekiyorsa onu dağıtıyoruz. Nerede ihtiyaç varsa ona koşturuyoruz. Çay, yiyecek ve diğer ikramların dağıtımını yapıyoruz. Bana bu imkanı sağladığı için yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Esra Özbay da ekip arkadaşlarıyla vardiyalı olarak yardıma koştuklarını aktardı.

Tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildiren Özbay, "İlk kez gönüllü oluyorum. Çok güzel bir duygu ve hayatıma kattığı çok fazla şey var. Sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de herkese yardım etmeye devam etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İremsu Cavacı ise depremin ilk gününden itibaren alanda olduğunu ve gece gündüz demeden alanda bulunduğunu kaydetti.

Enkazdan canlı çıkmasının tüm yorgunluklarını aldığını anlatan Cavacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeri geliyor üzülüyoruz, yeri geliyor seviniyoruz çünkü herkes bizim ailemiz, eşimiz, dostumuz. Herkesin ihtiyaçlarını karşımaya çalışıyoruz. Askerlerimiz, polislerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz koşturuyor. Biz de ihtiyacı olan kişilere yardımcı oluyoruz. Güzel bir ülkeyiz ve şehiriz. Yeri geliyor uyumuyoruz. Bu durumda birlik beraberlik çok önemli."

Berrin Güner de şimdiye kadar çok sayıda aileye ulaştıklarını belirterek, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye, Kadın, İzmir, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türk Kızılayın yardım gönüllüsü kadınlar İzmir depreminde de yaraları sarıyor - Son Dakika


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