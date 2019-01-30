Türk Kızılayından Afganistan'daki Savaş Mağduru Ailelere Yardım

Türk Kızılayınca, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif kentindeki savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere çadır ve battaniye yardımı yapıldı.

Türk Kızılayınca, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan

Mezar-ı Şerif kentindeki savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere çadır ve battaniye yardımı yapıldı.



Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkan Mücahit Salih Duran, yardımlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş ve

kuraklık sebebiyle Faryab vilayetindeki evlerini terk ederek, Mezar-ı Şerif'e sığınan ailelerin soğuk kış günlerinde kendi kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.



Türk Kızılayının Türkiye'den getirttiği 14,5 metrekarelik afet çadırları ve soğuğa dayanıklı Kızılay battaniyelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Duran ayrıca Türk Kızılayı olarak daha önce Afganistan'ın kuzeyinde 21 bin aileye kurban eti, Faryab'ın Andhoy ilçesinde yaşanan çatışmalar neticesinde evlerini terk eden bin aileye de gıda kolilerinin dağıtıldığını belirtti.



Duran,

"Afganistan'da bulunan tüm ihtiyaç sahipleri için çeşitli proje ve faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

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