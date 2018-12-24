Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından Çocuklara Ayakkabı ve Mont Yardımı

Türk Kızılayından Çocuklara Ayakkabı ve Mont Yardımı

2 saat önce

Türk Kızılayı tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde farklı okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 3 bin Türk ve Suriyeli çocuğa ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.

Türk Kızılayından Çocuklara Ayakkabı ve Mont Yardımı, System.String[]
Türk Kızılayı tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde farklı okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 3 bin Türk ve Suriyeli çocuğa ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Toplum Merkezi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Mücahit Ula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 okuldaki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdiklerini söyledi.

Belirlenen okullardaki Türk ve Suriyeli çocukları ısıtmak için yola çıktıklarını belirten Ula, "Bugün 3 bin çocuğumuzun sevincine ortak olduk. Ayakkabılarını ve montlarını alan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi." dedi.

Yardım çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Ula, "Çocuklarımıza içinde diş fırçası, diş macunu ve kırtasiyelerin olduğu paketler de verildi. Hatay'ın tüm ilçe ve köylerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ayakkabı ve montları alan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:45 Kaynak: AA

Hatay, Türk Kızılayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı Kanada'da Evsizlere Pizza Dağıtan Türk Gönüllere Taht Kurdu!

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:59:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından Çocuklara Ayakkabı ve Mont Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]