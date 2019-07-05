Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından Endonezyalı afetzedelere yardım
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Türk Kızılayından Endonezyalı afetzedelere yardım

20 dakika önce

Türk Kızılayının geçen yıl deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'nın Palu bölgesinde insani yardım çalışmaları sürüyor.

Türk Kızılayından Endonezyalı afetzedelere yardım, System.String[]
Türk Kızılayının geçen yıl deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'nın Palu bölgesinde insani yardım çalışmaları sürüyor.
Endonezya'nın Palu bölgesinde geçen yıl meydana gelen afetin ardından yardım çalışmalarına başlayan Türk Kızılay ekibi, afetzedelere destek olmaya devam ediyor.
Türk Kızılayının bölge temsilciğini yürüten Abdullah Doğukan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgede çalışmalarını devam ettirdiğini ve halkın yaralarını sarmaya çalıştığını söyledi.
Afetten Etkilenen Engelli Bireylerin Doğrudan Desteklenmesi Projesi kapsamında tespit edilen 89 aileyi ziyaret ettiklerini anlatan Dönmez, bölge genelinde ihtiyaçların giderilmesi için çalıştıklarını vurguladı.
Dönmez, çeşitli bölgelerde kurulmuş çadır kamplarda ailelere gıda malzemesi yardımlarının devam ettiğini, 300 öğrencinin örgün eğitim görebileceği 11 sınıflı okul inşası için çalışma yaptıklarını kaydetti.
4 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti
Bölgedeki deprem sonrası afete müdahale ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Türkiye'den 2 askeri uçakla yardım malzemeleri gönderilmişti.
Türk Kızılay, afetin etkilediği bölgede şu ana kadar uyku tulumu, çadır, gıda ve hijyen paketinin yanı sıra iftariyelik gibi çeşitli yardımları 64 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
Sulawesi Adası'nda 28 Eylül 2018'de Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:39 Kaynak: AA
Palu, Güncel
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