Türk Kızılayından engelli, yaşlı ve hastalara ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılayından engelli, yaşlı ve hastalara ziyaret

10.01.2021 14:53
Türk Kızılayından engelli, yaşlı ve hastalara ziyaret, System.String[]

Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Dicle ilçe temsilciliği, kentte bulunan yaşlı, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret etti.

Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Dicle ilçe temsilciliği, kentte bulunan yaşlı, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret etti.

Türk Kızılayı Dicle temsilcisi Mehmet Akalp, hayırseverlerin desteği ile bu hafta yaşlı, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Akalp, "Türk Kızılayı olarak hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret edip onların dualarını aldık. Ziyaret ettiğimiz yaşlı, engelli ve hasta ailelere ikramlarda bulunduk. Pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, bizi gören aileler çok sevindi. Ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Türk Kızılayından engelli, yaşlı ve hastalara ziyaret
Türk Kızılayından engelli, yaşlı ve hastalara ziyaret
Türk Kızılayından engelli, yaşlı ve hastalara ziyaret
Türk Kızılayından engelli, yaşlı ve hastalara ziyaret

Türk Kızılayı, Diyarbakır, Engelli, Dicle, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türk Kızılayından engelli, yaşlı ve hastalara ziyaret - Son Dakika


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