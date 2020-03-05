Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım - Son Dakika

Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım

6 saat önce

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Kastamonu'nun Araç ilçesinde evi yanan aileye yardımda bulundu.

Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım, System.String[]

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Kastamonu'nun Araç ilçesinde evi yanan aileye yardımda bulundu.


Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Türk Kızılayı Araç Temsilciliği ve Genç Kızılay Teşkilatı, Araç ilçesine bağlı Kıyıdibi köyünde evleri yanan aileye yardımda bulundu. Aileye, yatak, yorgan, battaniye, mutfak malzemesi ve yaşam malzemesi ile gıda malzemesi yardımında bulunan Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, ayrıca Araç'ın İğdir köyünde esnaflık yapan Murat Bayın'da yardımlarını aileye ulaştırdı.


Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, Araç ilçesinde evleri yanan aileye yaşam malzemesi yardımında bulunduklarını belirterek, "Ayrıca İğdir köyünde esnaflık yapan Murat Bayın'da bizimle birlikte yardımlarını aileye ulaştırdı. Kendisinden Allah razı olsun. Ailenin küçük çocuğunun yangında son anda kurtulması ve can kaybı olmaması en büyük teselli oldu. Bağışçılarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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