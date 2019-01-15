Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından "Hanımlar Örüyor" Kampanyası

Türk Kızılayından "Hanımlar Örüyor" Kampanyası

1 saat önce

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Kadın Kolları üyeleri, ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı kampanyası başlattı.

Türk Kızılayından
Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Kadın Kolları üyeleri, ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı kampanyası başlattı.


Türk Kızılayı üyeleri, "Hanımlar Örüyor" adıyla başlattıkları kampanya kapsamında atkı örüyor.

Kastamonu Belediyesine ait Hüma Hatun Konağı'nda bir araya gelen Kızılay gönüllüsü 30 kadın, ördükleri atkıları ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlayacak.


Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Yerdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm canlıların yanında olduklarını, bu yönde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kadın kolları olarak çok sayıda çalışma yaptıklarını vurgulayan Yerdelen, "Kastamonu'da pek çok faaliyetin içindeyiz. Kızılay denilince kan akla geliyor ama faaliyetlerimiz sadece o değil. Kan sürekli önemli bir ihtiyaç ama onun dışında da sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz." dedi.

Sokak hayvanları için de çalışma yaptıklarını dile getiren Yerdelen, soğuk kış günlerinde düzenli olarak hayvanları beslediklerini anlattı.


Yerdelen, kimsesizler için atkı örme kampanyası başlattıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:


"Kızılay'a gönül veren hanımlarımızla atkı örmeye karar verdik. Bunları ihtiyaç sahiplerine, özellikle kimsesiz çocuklara dağıtmayı planlıyoruz. Başka hanımlara ulaşıp onlardan da evlerinde ördükleri atkıları bağışlamalarını isteyeceğiz. Bağışlanan ve ördüğümüz atkıları ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Çalışmaya ilk etapta 30 kadın destek verdi. Bunun artacağını düşünüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Kızılay, Türk Kızılayı, Kastamonu, Güncel
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