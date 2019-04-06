Türk Kızılayından Kan Bağışı Kampanyası
1 saat önce
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
DÜZCE (AA) - Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde Türk Kızılayı
tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Düzce Şubesi tarafından Hükümet
Konağı içerisine kurulan kan alma birimine çok sayıda vatandaş ilgisi gösterdi. Sabah
saatlerinde başlayan kan alma işlemi kapsamında vatandaşlar, Kızılay yetkililerinin hazırladıkları formları doldurarak bağışta bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:37 Kaynak: AA
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