Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayından Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayından Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Düzce Şubesi tarafından Hükümet Konağı içerisine kurulan kan alma birimine çok sayıda vatandaş ilgisi gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan kan alma işlemi kapsamında vatandaşlar, Kızılay yetkililerinin hazırladıkları formları doldurarak bağışta bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:37 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Akçakoca, Düzce, Güncel
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