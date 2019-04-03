Türk Kızılayından Kıyafet ve Gıda Yardımı
46 dakika önce
Türk Kızılayı tarafından son bir ay içinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Türk ve Suriyeli 300 aileye gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.
Türk Kızılayı
tarafından son bir ay içinde Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Türk ve Suriyeli 300 aileye gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.
Kızılay Reyhanlı Şube Başkanlığınca ilçe genelinde ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek, yardımlar dağıtıldı.
Şube Başkanı Ahmet Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Ekipler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını belirten Horoz, "Son bir ay içinde Türk ve Suriyeli 300 aileye gıda ve kıyafet yardımız oldu. Durumları zayıf olan ailelerin belirlenmesi çalışmalarımız sürüyor, belirlenen ailelere destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:18 Kaynak: AA
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