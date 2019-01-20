Türk Kızılayından Konteyner Desteği

Tunceli
'de kullanılmaz durumda olan bir konteynerde tek başına yaşayan 84 yaşındaki Musa Koç
'a Türk Kızılayı
Tunceli Şubesi yeni konteyner temin etti.
Tunceli merkez Sütlüce yol ayrımı mevkisinde Türk Kızılayı Tunceli Şubesi tarafından temin edilerek İl Özel İdaresi ve Tunceli Belediyesi ekipleri tarafından kurulan konteyner, ihtiyaç sahibi yaşlı adama teslim edildi.
Türk Kızılay Tunceli Şubesi Başkanı Fatih
Şabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay gönüllerinin haber vermesi üzerine konuyu öğrendiklerini ve sorunu kısa sürede çözdüklerini söyledi.
Türk Kızılayının her koşulda vatandaşların yanında olduğunu belirten Şabak, şunları kaydetti:
"Musa Koç amcamızın durumunu öğrendik ve gelip anında, yerinde tespit yaptık. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından amcamızla ilgili bilgileri aldık. Amcamızın geçmişte yaşadığı bir travmadan ötürü duvarlı evlerde yaşamadığını öğrendik. İlgili sosyal inceleme raporlarını genel müdürlüğümüze ileterek konteyner talebinde bulunduk. Yaşam konteynerimiz geldi ve kurulumunu yaparak teslimini yaptık. Emeği geçen Tunceli Valimiz ve Belediye Başkan Vekili Tuncel Sonel'e, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğümüze, belediyemiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği çalışanlarına teşekkür ediyorum."
Yeni konteynerine kavuşan Musa Koç da kendisine destek sunan tüm yetkililere teşekkür etti.