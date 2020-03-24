Türk Kızılayından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına Kovid-19 ile mücadelede anlamlı yardım - Son Dakika

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Türk Kızılayından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına Kovid-19 ile mücadelede anlamlı yardım
6 saat önce
Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tıbbı malzeme yardımında bulundu.
Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tıbbı malzeme yardımında bulundu.
Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına Kovid-19 salgınına karşı tıbbi malzeme desteği sağlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına, 30 bin cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 3 bin EB149 tipi maske, 300 koruyucu tulum ve 300 koruyucu gözlük bağışlandı.
Öte yandan, 500 gıda paketi ve 500 hijyen seti de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına teslim edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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