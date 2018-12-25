Türk Kızılayından Öğrencilere Yardım
1 saat önce
Türk Kızılayı, Batman'ın Kozluk ilçesinin Çevrecik köyündeki öğrencilere giyim yardımı yaptı.
Türk Kızılayı
, Batman
'ın Kozluk
ilçesinin Çevrecik
köyündeki öğrencilere giyim yardımı yaptı.
Kozluk Kaymakamı Osman Bilici
, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer
ve Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, ziyaret ettikleri Çevrecik Köyü İlkokulunda öğrencilere mont, kazak ve çorap hediye etti.
Kaymakam Bilici, öğretmenlerle yaptığı toplantıda, her bireyin Türk Kızılayı gönüllüsü olmasını isteyerek, "Milli ve manevi değerlerimize bağlı iyi bireylerin yetişmesinde öğretmenler, öğrencileri için rol model oluyor. Öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimleri konusunda sürekli çaba içerisinde olması gereklidir. Muasır medeniyet seviyesine ancak fedakar öğretmenlerimizin sayesinde ulaşılabiliriz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:52 Kaynak: AA
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