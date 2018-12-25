Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından Öğrencilere Yardım

Türk Kızılayından Öğrencilere Yardım

1 saat önce

Türk Kızılayı, Batman'ın Kozluk ilçesinin Çevrecik köyündeki öğrencilere giyim yardımı yaptı.

Türk Kızılayından Öğrencilere Yardım, System.String[]
Türk Kızılayı, Batman'ın Kozluk ilçesinin Çevrecik köyündeki öğrencilere giyim yardımı yaptı.

Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ve Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, ziyaret ettikleri Çevrecik Köyü İlkokulunda öğrencilere mont, kazak ve çorap hediye etti.

Kaymakam Bilici, öğretmenlerle yaptığı toplantıda, her bireyin Türk Kızılayı gönüllüsü olmasını isteyerek, "Milli ve manevi değerlerimize bağlı iyi bireylerin yetişmesinde öğretmenler, öğrencileri için rol model oluyor. Öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimleri konusunda sürekli çaba içerisinde olması gereklidir. Muasır medeniyet seviyesine ancak fedakar öğretmenlerimizin sayesinde ulaşılabiliriz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:52 Kaynak: AA

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