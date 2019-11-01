Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından öğrencilere yardım
Son Dakika Güncel Türk Kızılayından öğrencilere yardım

Türk Kızılayından öğrencilere yardım

6 saat önce

Türk Kızılayı Akçakoca Şubesince öğrencilere yardımda bulunuldu.

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Türk Kızılayı Akçakoca Şubesince öğrencilere yardımda bulunuldu.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında yardımları yaptıklarını belirten şube başkanı Özkan Öztürk, öğrencilere kışlık giyecek verildiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini hazırladıklarına işaret eden Öztürk, "O öğrencilerimize bot, mont, hırka gibi 10'a yakın kışın giyebileceği eşyaları verdik. Onları hazırladık. Bugün 3 okula gidiyoruz. Bu hafta okullarda ihtiyaç sahibi öğrenciler ile çalışmalar yapıyoruz."

Öztürk, kurumun faaliyetlerini içeren sunumlarını okullarda yapacaklarınıda sözlerine ekledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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