Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından ramazan yardımı
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Türk Kızılayından ramazan yardımı

28 dakika önce

Türk Kızılayı Havza Temsilciği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımı yaptı.

Türk Kızılayından ramazan yardımı, System.String[]
Türk Kızılayı Havza Temsilciği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımı yaptı.
Türk Kızılayı Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında yapılan yardımların bu yıl da sürdüğünü belirtti.
İlçede 250 kişiye gıda yardım paketi, 300 kişiye de giyim yardımı dağıtıldığını anlatan Çörekçioğlu, "Daha önce vekaleten kurban kesimi yoluyla elde edilen kurban etlerinden yapılan 250 kutu kıyma ve kuşbaşı konserve et ile içinde yağ, pirinç, çay, şeker gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Ayrıca ihtiyaç sahibi 300 aileye giyim yardımında bulunduk. Ramazan bayramı öncesi yardımlarımızın tamamını yerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu yardımları yapmamıza vesile olan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:53 Kaynak: AA
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