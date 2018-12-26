Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından Suriyeli Ailelere Gıda Yardımı

Türk Kızılayından Suriyeli Ailelere Gıda Yardımı

28 dakika önce

Türk Kızılayı tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 200 Suriyeli aileye gıda ve battaniye yardımı yapıldı.

Türk Kızılayından Suriyeli Ailelere Gıda Yardımı, System.String[]
Türk Kızılayı tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 200 Suriyeli aileye gıda ve battaniye yardımı yapıldı.

Kızılay Reyhanlı Şube Başkanlığınca ilçe genelinde ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek, yardımlar dağıtıldı.

Şube Başkanı Ahmet Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını söyledi.

Ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini aktaran Horoz, "Aileler kayıt altına alınarak gıda kolilerimizi ve battaniyeleri elden teslim ettik." dedi.

Horoz, saha çalışmalarına devam ettiklerini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:16 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Hatay, Reyhanlı, Güncel
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