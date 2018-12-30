Türk Kızılayından Suriyeli Ailelere Yardım
1 saat önce
Türk Kızılayı tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 100 Suriyeli aileye gıda ve battaniye yardımı yapıldı.
Türk Kızılayı tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 100 Suriyeli aileye gıda ve battaniye yardımı yapıldı.
Kızılay Reyhanlı Şube Başkanlığınca ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi Suriyeli aileler tespit edilerek yardımlar ulaştırıldı.
Şube Başkanı Ahmet Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yardımına koşmayı sürdüreceklerini söyledi.
Gıdanın yanı sıra battaniye dağıttıklarını aktaran Horoz, "Belirlediğimiz adreslere ekiplerimiz yardım malzemelerini elden teslim ediyorlar. Özellikle çocukların üşümemesi için battaniye dağıtımlarını artırdık. Bugün 100 aileye ulaşmış olduk." dedi.
Horoz, dağıtımların süreceğini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:04 Kaynak: AA
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