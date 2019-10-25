Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından, Tel Abyad'a mobil klinik
Son Dakika Güncel Türk Kızılayından, Tel Abyad'a mobil klinik

Türk Kızılayından, Tel Abyad'a mobil klinik

1 saat önce

TEL Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'a günlük 500 hastaya hizmet verecek mobil kliniği hizmete soktu.

Türk Kızılayından, Tel Abyad'a mobil klinik, System.String[]

TEL Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'a günlük 500 hastaya hizmet verecek mobil kliniği hizmete soktu.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, terörden temizlenen Tel Abyad'da ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, hijyen ve diğer yardım malzemelerini ulaştırmaya devam edilirken mobil kliniğin açıldığı belirtildi.

Mobil klinikte dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları ve laboratuvar hizmet birimleri bulunduğu ifade edilen açıklamada, 16 uzman hekimin hizmet vereceği mobil klinikle günlük 500 hastanın testleri ve tedavisinin yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Tel-Abyad Hastanesi bahçesinde hizmete giren mobil kliniğin ihtiyaca göre yerinin değiştirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Teröristlerin zarar verdiği bölgenin tek hastanesinin onarım sürecinin yürütüldüğü de kaydedildi.

Tel Abyad, 13 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenmişti.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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