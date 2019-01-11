Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından Yemen'e Gıda Yardımı

Türk Kızılayından Yemen'e Gıda Yardımı

44 dakika önce

Türk Kızılayı, Yemen'in Mehra kentindeki afetzedelere 3 bin gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılayından Yemen'e Gıda Yardımı, System.String[]
Türk Kızılayı, Yemen'in Mehra kentindeki afetzedelere 3 bin gıda paketi dağıttı.


Türk Kızılayı yetkilisi Muhammed Sincar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın Mehra kentinde ekim ayında meydana gelen Luban Kasırgası nedeniyle mağdur olan afetzedelere 3 bin gıda paketi dağıttığını belirtti.


Yardımların yerel makamlarla iş birliği içinde 2 günde dağıtıldığını ifade eden Sincar, Türkiye'nin Yemen'de savaştan ve doğal afetlerden zarar görenlere yardım etmek için çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.


Yemen'de 14 Ekim'de başlayan ve ülkenin doğusunu yaklaşık bir hafta etkisi altına alan Luban Kasırgası nedeniyle 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmış, 3 binden fazla aile evlerinden olmuştu.


Savaşın hüküm sürdüğü, insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'de, Türkiye; TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:18 Kaynak: AA

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