Türk Kızılayının 154. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Türk Kızılayının 154. kuruluş yıl dönümü

11.06.2022 10:08
Türk Kızılayının 154. kuruluş yıl dönümü

Kırklareli'nde Türk Kızılayının 154. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Kırklareli'nde Türk Kızılayının 154. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Göç, Kızılayın, din, ırk ve kültür ayrımı yapmaksızın 154 yıldır herkesin yardımına koştuğunu belirtti.

Türk Kızılayının çok önemli bir görev üstlendiğini anlatan Göç, bugün nüfusun arttığı, çatışmalar, göç, iklim değişikliği, afetler gibi birçok problemin yaşandığı bir süreçte insanların acılarını dindirmek için çalışan aktörlerin başında Türk Kızılay'ın mensubu olduğu Kızılay ve Kızılhaç hareketinin geldiğini belirtti.

Toplumların hiç beklemedikleri bir anda savaş, deprem, sel baskını, toprak kayması, yangın gibi felaketlerle karşı karşıya gelebildiklerini ifade eden Göç, şunları kaydetti:

"Yıllık 80'i aşkın ülkede doğrudan ve dolaylı olarak insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. Bugün Türk Kızılayı, yardım ulaştırılan yabancı ülkeler sayısı itibarıyla Kızılay ve Kızılhaç hareketinin 192 üyesi arasında dünyada açık ara öndedir, birincidir. Ülkelerde yıllık yaklaşık 8,5-9 milyon insana yardım ve koruma sağlıyoruz, bu alanda da açık ara öndeyiz. Üçüncü bir alan ise bu konulara ayırdığı bütçe, bütçenin verimliliği, maliyet-etkinlik açısından baktığımızda da dünyanın en verimli ulusal, mali perspektiften en etkili ulusal cemiyetidir. Kızılay, bu üç klasmanda liderliğini sürdürmektedir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılayının 154. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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