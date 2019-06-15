Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayının gönüllü bağışçıları ödüllendirildi
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Türk Kızılayının gönüllü bağışçıları ödüllendirildi

4 saat önce

Çorum'da Türk Kızılayına en fazla kan bağışında bulunan gönüllüler, altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirildi.

Türk Kızılayının gönüllü bağışçıları ödüllendirildi, System.String[]
Çorum'da Türk Kızılayına en fazla kan bağışında bulunan gönüllüler, altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirildi.

Türk Kızılayının Gazi Caddesi'ndeki merkezinde düzenlenen törende, 35 kez kan bağışında bulunan 5 gönüllüye altın, 25 kez kan bağışında bulunan 28 gönüllüye gümüş, 10 kez kan bağışında bulunan 300 gönüllüye de bronz madalya verildi.
Gönüllü kan bağışçılarına madalyalarını Vali Mustafa Çiftçi verdi.
Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, Çorum'da günlük 60 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Kanın yapılamayan tek ilaç olduğunu, bu ihtiyacı sadece insanlardan karşılama imkanı bulunduğuna işaret eden Çiftçi, "Onun için vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Bu ihtiyacı karşılamak için merkezimiz var. Kan verdiğimiz zaman ilk önce sağlığımız açısından faydası var. İkincisi, inancımız, insanların en hayırlısının başkalarına faydalı olanların olduğunu söylüyor. Üçüncüsü, her bağışlanan kandan sonra doğaya fidan dikiliyor. Doğaya da faydamız var. Onun için sağlığı yerinde olan herkesi Kızılaya kan vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:50 Kaynak: AA
Çorum, Güncel
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