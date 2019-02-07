Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayının "Kolide Ne Var?" Yardım Kampanyası

Türk Kızılayının "Kolide Ne Var?" Yardım Kampanyası

1 saat önce

Türk Kızılayının 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında televizyon program yapımcısı Esra Erol ile iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Kolide ne var?" kampanyası kapsamında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki dört okula yardım gönderildi.

Türk Kızılayının
Türk Kızılayının 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında televizyon program yapımcısı Esra Erol ile iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Kolide ne var?" kampanyası kapsamında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki dört okula yardım gönderildi.

"Kolide ne var?" projesi kapsamında yardımlar, Taşköprü Ersil İlkokulu, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hüseyin Ateş İlkokulu, Taşköprü Çetmi İlkokulu ve Yavuş İlkokulu'na getirildi.

Taşköprü Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Seven ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu tarafından okullardaki 59 öğrenciye yardım kolileri teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Taşköprü, Güncel
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