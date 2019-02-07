Türk Kızılayının "Kolide Ne Var?" Yardım Kampanyası
1 saat önce
Türk Kızılayının 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında televizyon program yapımcısı Esra Erol ile iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Kolide ne var?" kampanyası kapsamında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki dört okula yardım gönderildi.
Türk Kızılayının 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında televizyon program yapımcısı Esra Erol
ile iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Kolide ne var?" kampanyası kapsamında Kastamonu
'nun Taşköprü
ilçesindeki dört okula yardım gönderildi.
"Kolide ne var?" projesi kapsamında yardımlar, Taşköprü Ersil İlkokulu, Şehit Piyade
Astsubay Çavuş Hüseyin Ateş
İlkokulu, Taşköprü Çetmi
İlkokulu ve Yavuş İlkokulu'na getirildi.
Taşköprü Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Seven ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu tarafından okullardaki 59 öğrenciye yardım kolileri teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:43 Kaynak: AA
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