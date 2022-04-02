Türk Kızılayının Ukrayna'ya 13 yardım tırı ulaştı - Son Dakika
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Türk Kızılayının Ukrayna'ya 13 yardım tırı ulaştı

02.04.2022 19:28
Türk Kızılayının Ukrayna'ya 13 yardım tırı ulaştı

Türk Kızılayın, savaştan etkilenenler için gönderdiği 13 yardım tırı Ukrayna'ya ulaştı.

Türk Kızılayın, savaştan etkilenenler için gönderdiği 13 yardım tırı Ukrayna'ya ulaştı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, "Ülkemizden yola çıkan 13 tır insani yardım malzemesi, Ukrayna'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Türk Kızılayca sağlanan gıda, giyecek, tıbbi ve hijyenik malzeme taşıyan tırları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'nın güneybatısındaki Çernivtsi şehir yönetimiyle karşıladı.

Açıklamada, Türkiye'nin savaşın sona ermesine dönük diplomatik çabalarının yanı sıra insani yardım faaliyetlerine de kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

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Türkiye, Ukrayna, Kiev, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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