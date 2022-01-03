Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Aydın'da yaşayan Suriye uyruklu iki kişinin Türkiye hakkında kullandığı ağza alınmayacak ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

İĞRENÇ İFADELER

Türk kadınlarına yönelik olarak "Onlara tecavüz edeceğim" diyen şahıs, video görüşmesi sırasında karşısındaki vatandaşa da "Öyle klavye ardından erkeklik yapmak kolay, haydi gel burada yap' diyerek tehdit etti.

YAKALANDILAR

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanarak kısa sürede büyük tepki çekmesinin ardından Emniyet güçleir harekere geçti. Türk kızlarına hakaretlerde bulunan iki şahıs, Siber Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yerleri tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

Konuyla ilgiliM.E.A ve K.S. isimli şüphelilergözaltına alındığı öğrenildi.