Türk KOBİ'lerine İTO iş birliğiyle AB destekli yeni dijital platform - Son Dakika

Türk KOBİ'lerine İTO iş birliğiyle AB destekli yeni dijital platform

18.12.2020 10:33
Türk KOBİ'lerine İTO iş birliğiyle AB destekli yeni dijital platform, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbullu işletmelerin dijital dönüşümü için Dijital KOBİ'm Web Platformu'nu hayata geçiriyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbullu işletmelerin dijital dönüşümü için Dijital KOBİ'm Web Platformu'nu hayata geçiriyor. İTO üyeleri platforma, Ocak 2021'den itibaren "https://dijitalkobim.org" adresinden erişebilecekler.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Avrupa Birliği'nin (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II" programı kapsamında yürütülen "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Programı" kapsamında fonlanan platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ'lerin 9 farklı alanda dijital dönüşümlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Projenin gerçekleştirilmesi için Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile de iş birliği yapıldı.

Platformda işletmelere dijitalleşme için 9 dönüşüm alanında çeşitli araçlar sunulacak. Bu araçlar "KOBİ'lerin dijitalleşme seviyelerini ölçecek uygulama, dijital dönüşüm rehberi, video paylaşım aracı, kısa süreli etkinlikler ve eğitimler, KOBİ'lerin dijital dönüşüm planlamalarına yönelik 6 günlük eğitim programı, piyasada KOBİ'lerce erişilebilecek 'faydalı' çözümlerin sergileneceği vitrin alanı, küresel ortaklıklar ve birebir danışmanlık" şeklinde belirlendi.

"Projeyle dijital dönüşüm konusunda KOBİ'lere rehberlik edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Dijital KOBİ'm Web Platformu'nun İTO'nun Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile yürüttüğü KOBİ'lerin "Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi"nin (T4D) yeni bir aşaması olduğunu bildirdi.

AB Türkiye Delegasyonu, TOBB, EUROCHAMBRES, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Sivil Toplum Sektörü gibi kuruluşların da destek verdiği projeyle dijital dönüşüm konusunda KOBİ'lere rehberlik edeceklerini belirten Avdagiç, "Dijital KOBİ'm platformunda firmaların ihtiyaçlarını, odak noktamız yapıyoruz. Platformun, dijitalleşme, dijital dönüşüm gibi konseptler için tek durak ofis hizmeti vermesini hedefliyoruz. Amacımız şirketlerimizin, dijital akımda rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için dijital bir ekosistem geliştirmek. Teknopark İstanbul ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi iki önemli projeyi hayata geçiren bir Oda olarak bizim için imkansız olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptıkları iş birliğine ilişkin olarak, "Bazı zorluklar ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de şirketlerin dijital dönüşüm serüveninde yaşadığı sorunlar büyük benzerlik taşıyor. Biz de bunu bir fırsata çevirerek, Paris tecrübesini İstanbul'a uyarladık." açıklamasında bulundu.

"Artık şirketlerin tek bir ham maddesi yok"

Daha bir yıl önce varlığından haberdar bile olunmayan dijital uygulamanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) hayatın ayrılmaz parçası haline geldiğine değinen Avdagiç, İstanbullu işletmelerin dijital dönüşümü için pandemi döneminde yoğun bir faaliyet içinde olduklarını dile getirdi.

Avdagiç, "Artık şirketlerin tek bir ham maddesi yok. Dijital unsurlar, yazılım ve bilişim de günümüzde her sektörün ham maddesi olmuş durumda. Bu sebeple bizler üyemiz olan tüm işletmelerin dijital entegrasyonu başarması için elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Görevimiz, üyelerimizi bu hızın gerisine düşürmemek, tam tersine önüne geçirmektir." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi

Öte yandan açıklamaya göre, Dijital KOBİ'm Web Platformu, İTO'nun Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte 17 aydır yürüttüğü ve Les Digiteurs Programı'nın İstanbul'a uyarlanmış hali olan 'KOBİ'lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi'nin bir aşamasını oluşturuyor. Eşleşme Projesi kapsamında ayrıca KOBİ'lere yönelik, biri e-ticaret, diğeri dijital pazarlama alanında olmak üzere iki dijitalleşme eğitimi düzenlenirken, "KOBİ'lerin Dijitalleşen ve Kovid-19 Sonrası Dünyada Değişen Müşteri Alışkanlıklarına Uyumu" başlıklı bir seminer de verildi.

Türk KOBİ'lerine İTO iş birliğiyle AB destekli yeni dijital platform

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Avrupa Birliği, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk KOBİ'lerine İTO iş birliğiyle AB destekli yeni dijital platform - Son Dakika Ekonomi


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