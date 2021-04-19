Türk kökenli Birleşik Krallık vatandaşlarına "seçmen kaydınızı yaptırın" çağrısı - Son Dakika

İngiltere Türk Dernekleri Birliği (BTA), Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk kökenli vatandaşlara 6 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilmek için seçmen kaydı yaptırmaları çağrısında bulundu.

BTA'nın açıklamasında daha önce oy vermemiş ya da adresi değişmiş olan toplum üyelerinin "https://www.gov.uk/register-to-vote" adresinden bilgilerini güncellemeleri gerektiği belirtildi.

Seçmen kaydı için son günün 19 Nisan olduğu ifade edilen açıklamada, internet üzerinden yapılacak kayıtta ilgi formun dikkatlice doldurulması istendi.

Seçime katılmanın ülkedeki Türk toplumunun Birleşik Krallık'taki siyasal ve sosyal hayatta daha çok söz sahibi olabilmesi açısından önem arz ettiği vurgulandı.

Seçmen kaydı için afiş de hazırlayan BTA, bunların Türk toplumu arasında dağıtılması çağrısı yaptı.

6 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İngiltere'de 145 yerel konsey, aralarında Londra'nın da olduğu 13 belediye başkanlığı, İskoçya Parlamentosu ve Galler Parlamentosu için seçimler düzenlenecek.