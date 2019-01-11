Türk Kökenli Vekil Kadın Cinayetlerini Sordu, Belçikalı Bakan Sayının Bilinmediğini Söyledi

BELÇİKA'DA Brüksel Bölge Hükümeti'nin bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, ülkede artan kadın cinayetlerinin endişe verici olduğunu belirterek, Brüksel Bölge Hükümeti Fırsat Eşitliği Bakanı Bianca Debaets'e sorular yöneltti.

BELÇİKA'DA Brüksel Bölge Hükümeti'nin bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, ülkede artan kadın cinayetlerinin endişe verici olduğunu belirterek, Brüksel Bölge Hükümeti Fırsat Eşitliği Bakanı Bianca Debaets'e sorular yöneltti. Bakan Debaets, federal polis istatistiklerinde 2017'de Brüksel'de işlenen cinayetlerde cinsiyete göre bir ayrımın yapılmadığını, bu ayrım yapılmadan da bir kadının eşi veya eski bir eşi tarafından öldürülmesinin istatistiklere eklenemeyeceğini söyledi.



33 KİŞİ SADECE KADIN OLDUKLARI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ



Özdemir da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu cinayetlerin istatistiğini hesaplayan kadın örgütleri dışında devlet nezdinde kesin rakamların bulunmadığı bu görüşmede ortaya çıkmıştır. Bakanın elinde basında yayımlanan rakamlar dışında bir veri yok. Bu veriler olmazsa alınması gereken tedbirleri sağlıklı bir şekilde alamazsınız" dedi. Kadınlara şiddete karşı mücadele eden feminist platformu "Stop Féminicide"in verilerine göre 2018'de 33 kadın sırf kadın oldukları için katledildi.

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