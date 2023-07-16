Türk Komandoları, Irak'ta PKK Üyesi Teröristi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Türk Komandoları, Irak'ta PKK Üyesi Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

16.07.2023 11:10

Türk komandoları, hava destekli operasyonla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi terörist Bilal Onat'ı etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi. Bölgeye yönelik hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden birinin 'Devrim Garzan' kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise 'Sidar Amed' kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi. Teröristlerden Onat'ın terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi olduğu bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel, saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.

Türk komandoları, hava destekli operasyonla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi terörist Bilal Onat'ı etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi.

Bölgeye yönelik hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden birinin "Devrim Garzan" kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise "Sidar Amed" kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

Teröristlerden Onat'ın terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel, saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA
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İHA'larla Tespit Edilen Teröristler Etkisiz Hale Getirildi İHA'larla Tespit Edilen Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

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