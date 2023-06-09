Türk komandolarını Kosova'ya konuşlandığını gören Kosovalılar sevinçle karşılık verdi

89 kişiye mezar oldu ama mülk sahipleri akıllanmıyor! Yeni talepleri pes dedirtti

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirildiği, Mehmetçiğin 5 Haziran'a kadar Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi.

İNTİKAL TAMAMLANDI

Bakanlıktan, Kosova'da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda komandoların Kosova'ya intikali tamamlandı.

TATLISES'İN ŞARKISIYLA PAYLAŞTILAR

NATO'nun talebi üzerine 24 yıl aradan sonra tekrar Kosova'ya gelen Türk komandoların bölgeye ulaşması büyük sevinç yarattı. Türk askerini gören Kosovalılar, o anları kaydederek İbrahim Tatlıses'in şarkısıyla paylaştı. Videoda şarkının, "Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle uykusuz gecelerimi." sözleri yer aldı.