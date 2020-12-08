Türk Komandosu Azerbaycan'ı "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti - Son Dakika

Türk Komandosu Azerbaycan'ı "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti
08.12.2020 15:24
? Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için Bakü'ye giden Türk komandosu zafer yürüyüşü öncesinde prova yaptı.
? Azerbaycan
'da 10 Aralık
Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için Bakü
'ye giden Türk komandosu zafer yürüyüşü öncesinde prova yaptı. Türk Komandosu Bakü sokaklarını "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti.
Tarihi Dağlık Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Türk askeri de düzenlenecek yürüyüş öncesinde prova yaptı. Savaşta yer alan askerlerden 3 bininin geçit yapacağı belirtilen törende, ordunun kullanımı için verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak. Türk Komandosu Bakü sokaklarını "Vatan sana canım feda" marşıyla sokakları inletti.
- Azerbaycan
Son Dakika Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Freni patlayan kamyonetten yola atlayarak kurtuldular Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti