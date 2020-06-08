Türk Komandosu, PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha etti - Son Dakika

Türk Komandoları, Hakkari/ Çukurca'da tespit edilen mağarada yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha edildi.



Kahraman Türk Komandoları, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın/EYP'lerin tespit ve imhasına devam ediyor.



Bu kapsamda, Hakkari/Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait; iki girişli yaklaşık 30-35 metre uzunluğunda yaşam alanı olarak kullanılan bir mağarayı tespit etti.



Mağara içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 266 adet Dragunov Mühimmatı ve 1 EYP tespit edilerek imha edildi. - ANKARA