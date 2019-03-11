Türk Komiserden Sokakta Terör Brifingi

LONDRA'nın en kalabalık Türk nüfusuna sahip Enfield ilçesindeki Edmonton Polis İstasyonu'nda görev yapan Komiser Mehmet Ganidağlı, bölgedeki alışveriş merkezi önünde, terörle mücadelede gelinen son nokta ve yeni alınan önlemlerle ilgili detaylı bilgiler verdi.

LONDRA'nın en kalabalık Türk nüfusuna sahip Enfield ilçesindeki Edmonton Polis İstasyonu'nda görev yapan Komiser Mehmet Ganidağlı, bölgedeki alışveriş merkezi önünde, terörle mücadelede gelinen son nokta ve yeni alınan önlemlerle ilgili detaylı bilgiler verdi.



TERÖRİSTLERİN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ



Terörle mücadelede canla başla çalıştıklarının altını çizen Ganidağlı, teröristlerin öncelikli hedeflerinin alışveriş merkezleri, oteller, spor arenaları ve toplu taşıma noktaları olduğunu belirterek Britanya'da terör saldırı tehtidinin en üst seviyeye yükseltildiğine dikkati çekti.



ŞÜPHELİ KİŞİLERİ BU HATTA BİLDİRİN



Londra, Manchester, New York, Barselona, Berlin, Paris ve İstanbul'da yaşanan terör saldırılarının, tehditin ne kadar derin olduğunu gösterdiğini de belirten Ganidağlı, "Çevrede tuhaf ve şüpheli hareketleri olan kişilerin ve şüpheli paketlerin 0800 789 321 anti-terör hattına bildirilmesi, çok önemeli. Bu hatta yapılan bütün ihbarlar isimsiz değerlendirilecektir" dedi.



Komiser Mehmet Ganidağlı ve ulaşımdan sorumlu polis Birol Mehmet.

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