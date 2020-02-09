Türk konfeksiyon sektörü Fransızları giydirmeye gidiyor - Son Dakika
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Türk konfeksiyon sektörü Fransızları giydirmeye gidiyor

6 saat önce

Türkiye'ye yıllık 18 milyar dolara yaklaşan döviz kazandıran Türk moda endüstrisi, Fransa'daki Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nda Türk rüzgarı estirecek.

Türk konfeksiyon sektörü Fransızları giydirmeye gidiyor, System.String[]

Türkiye'ye yıllık 18 milyar dolara yaklaşan döviz kazandıran Türk moda endüstrisi, Fransa'daki Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nda Türk rüzgarı estirecek. Türk konfeksiyon sektörü, Fransa'ya 2019 yılındaki 874 milyon dolar olan ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.


Konfeksiyon sektöründe dünyanın en prestijli fuarı Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na 11-13 Şubat tarihleri arasında Türkiye, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (EHKİB) milli katılım organizasyonu ile 15'i İzmir'den, 13'ü İstanbul'dan 28 firmayla katılacak. Türk moda endüstrisi olarak tasarımlarını kendilerinin hazırladığı ilkbahar-yaz 2021 sezonu koleksiyonlarını Fransa ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sunacaklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, PV'ye 10. kez milli katılım organizasyonu yapacaklarını dile getirdi.


Hedef Fransa'ya 1 milyar dolarlık ihracat


PV Fuarı'nın her yıl Şubat ve Eylül aylarında iki kez düzenlediğini belirten Sertbaş, "Fransa yıllık 27 milyar dolara ulaşan konfeksiyon ürünleri ithalatıyla bizim için önemli ve büyük bir pazar. Türk konfeksiyon sektörü olarak Fransa'nın Çin, Bangladeş ve İtalya'nın ardından dördüncü büyük tedarikçisiyiz. Türkiye'den 2019 yılında 874 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. EHKİB üyelerinin Fransa'ya ihracatı ise yüzde 6'lık artışla 37 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz Türkiye geneli ihracat rakamımızı 1 milyar dolar barajının üzerine taşımak" diye konuştu.


Genç tasarımcılar modadaki yeni akımları görecek


Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin prestij projelerinden biri olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışması'nda geçen yılın finalistleri Fadime Yıldırım, Hale Avcı Yılmaz, Seda Erdoğan Ulu, Eda Özdemir ve Şeyma Bayram, EHKİB'in davetlisi olarak Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na katılarak ilkbahar-yaz 2021 sezonundaki yeni akımları görme olanağı bulacak. Söz konusu fuar iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getirecek. Ayrıca 30 ülkeden yaklaşık 2 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yaparken, yüzde 74'i uluslararası alıcı olmak üzere yaklaşık 120 ülkeden 56 bin profesyonel ziyaretçinin katılımı bekleniyor. - İZMİR

Türkiye, Fransa, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
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