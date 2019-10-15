Türk Konseyi 7. Devlet Başkanları Zirvesi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırgızistan'a başarılı dönem başkanlığı için teşekkür etti.

Özbekistan'ı Konsey'e katılması dolayısıyla kutlayan Aliyev, Özbekistan'ın bu kararının Türk dünyasında birliğin daha da güçlenmesine ve iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Aliyev, Türk Konseyi ülkelerinin ortak tarih ve milli değerleri birleştirdiğini vurgulayarak, Türk dili konuşan ülkelerle iş birliğinin Azerbaycan dış politikasının önceliklerinden olduğunu dile getirdi.

Türk Konseyinin kurulduktan sonra geçen 10 yılda önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Aliyev, "Azerbaycan, bu günden Türk Konseyi dönem başkanlığını devralıyor. Azerbaycan, dönem başkanlığı döneminde ülkelerimiz arasında hem ikili hem de çok taraflı iş birliğimizin daha da gelişmesi için çabalarını devam ettirecektir." diye konuştu.

"Yeni bir tarih sayfası açılıyor"

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Türk Konseyinin başarılı bir gelişim süreci yaşadığını, Türk devletleri arasındaki birlikteliğin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Özbekistan'ın "tam üye", Macaristan'ın ise "gözlemci" ülke olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Nazarbayev, şöyle devam etti:

"Yeni bir tarih sayfası açılıyor. Türk Konseyi, küresel anlamda önemli siyasi ve ekonomik popülerlik kazandı. Aynı zamanda Türk dünyasında entegrasyonumuzu da artırmış bulunuyoruz. Türk ülkeleri arasındaki etkileşim yeni bir seviyeye çıkmaktadır."

Nazarbayev, Türk medeniyetinin çok derin köklere sahip olduğuna işaret ederek, "Türk dünyasının birliği, benim için güven sözüyle net bir şekilde ifade edilebilir. Ben birlikteliğimizi tasvir etmek için 'yeniden doğuş' ve 'güven' sözlerini seçiyorum'. Aynı zamanda da 'kardeşlik' kelimesi benim için çok şey ifade ediyor." diye konuştu.

"Özbekistan için tarihi bir gün"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bu günün kendileri için "tarihi bir gün" olduğunu, Özbekistan'ın tam üye olarak Türk Konseyi safına katıldığını ifade etti.

Üye ülkeler arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinen Mirziyoyev, ülkesinde son yıllarda ekonomik alanda elde edilen başarıları anlattı.

Mirziyoyev, Türk Konseyi ülkeleri nüfusunun yüzde 40'ının gençlerden oluştuğunu hatırlatarak, Genç Girişimciler Forumu'nun oluşturulmasını ve ilk toplantısının Özbekistan'da yapılmasını önerdi.

Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Türk Konseyi'ne katkı sağlamak için gözlemci üye olduklarını, kurumun Avrupa'ya yakınlaşmasında önemli rol oynamak istediklerini söyledi.

Orban, Türk Konseyi'nin Budapeşte ofisinin bu konuda büyük rol oynayacağını da sözlerine ekledi.

Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov, Türk Konseyini önemsediklerini ve desteklediklerini belirtti.

Türk Konseyinin en fazla önem verdikleri uluslararası örgütlerden biri olduğunu ifade eden Agamuradov, zirveye katılımlarının Türkmenistan'ın konuya olan özel ilgisinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Türk Konseyi Dönem Başkanlığı Azerbaycan'a geçti

Zirve'de, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e, Türk dünyasını birleştirme çabalarına sağladığı büyük katkılar dolayısıyla "Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı" unvanı İlham Aliyev tarafından takdim edildi.

Ana konusu, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin Geliştirilmesi" olan zirve sonunda, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek kararının da yer aldığı bildiri kabul edildi.

Türk Konseyi Dönem Başkanlığı Kırgızistan'dan Azerbaycan'a geçti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bir sonraki zirvenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle gelecek yıl Türkiye'de yapılacağını açıkladı.