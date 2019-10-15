Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi 7. Zirvesi - Macaristan Başbakanı Orban
Son Dakika Güncel Türk Konseyi 7. Zirvesi - Macaristan Başbakanı Orban

Türk Konseyi 7. Zirvesi - Macaristan Başbakanı Orban

6 dakika önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konuşması BAKÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi başladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konuşması BAKÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi başladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirvede bir konuşma yaptı.

Türk Konseyi 7. Zirvesi - Macaristan Başbakanı Orban

Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orban, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi 7. Zirvesi - Macaristan Başbakanı Orban
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]