Türk Konseyi 7. Zirvesi - Macaristan Başbakanı Orban
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konuşması BAKÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:31 Kaynak: AA
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konuşması BAKÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi başladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirvede bir konuşma yaptı.
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