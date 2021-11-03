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Türk Konseyi 8'inci Zirvesi öncesi üye ülke eğitim bakanları bugün İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika

Türk Konseyi 8'inci Zirvesi öncesi üye ülke eğitim bakanları bugün İstanbul'da buluşuyor

03.11.2021 09:23
Türk Konseyi 8'inci Zirvesi öncesi üye ülke eğitim bakanları bugün İstanbul'da buluşuyor

Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4. Toplantısı, 3-4 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4. Toplantısı, 3-4 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türk Konseyi 8'inci Zirvesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Türk Konseyi Dönem Başkanlığının Türkiye'ye devredileceği zirve öncesinde, Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4. Toplantısı Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde 3-4 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

3 Kasım'da kıdemli memurlar toplantıları 4 Kasım'da ise bakanlar düzeyinde toplantılar gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ev sahipliğinde yapılacak toplantılara, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Askhat Aimagambetov, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeshev, Özbekistan Halk Eğitimi Bakan Yardımcısı Temurjon Komilov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydyrali ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'in katılımı bekleniyor.

İki gün sürecek toplantı kapsamında, Bakan Özer konuk bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

4 Kasım Perşembe günü düzenlenecek Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4. Toplantısı'nın moderatörlüğü, ev sahibi ülke ve Bilim Kurulu başkanlığını devralacak taraf olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yürütülecek.

Bilim Kurulu, İstanbul, Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyi 8'inci Zirvesi öncesi üye ülke eğitim bakanları bugün İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Konseyi 8'inci Zirvesi öncesi üye ülke eğitim bakanları bugün İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika
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