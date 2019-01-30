Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 4. Toplantısı

Türk Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 4. Toplantısı

1 saat önce

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısı Kazakistan'ın Almatı kentinde yapıldı.

Türk Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 4. Toplantısı, System.String[]
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısı Kazakistan'ın Almatı kentinde yapıldı.


Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan temsilci ve uzmanlar katıldı.

Toplantıda, siber güvenlik, Trans Avrasya Süper Enformasyon Koridoru (TASİM) projesi, uydu hizmetleri, "elektronik devlet" ve diğer alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Kocaman, AA muhabirine teknik toplantında alınan kararlara ilişkin açıklamasında, toplantıda Türk Konseyine üye devletlerin bu yıl Türkiye'de siber güvenlik tatbikatı yapmasına karar verildiğini söyledi.

Kocaman, bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesi çerçevesinde milli yazılım yapan firmaların katılacağı bir iş forumunun yapılmasının kararlaştırıldığı, Hongkong'dan Frankfurk'a kadar gidecek ve Türk Konseyine üye devletlerin üzerinden geçecek fiber optik ağının döşenmesiyle ilgili TASİM projesinin uygulanmasına ilişkin çalışmaların yapıldığına dikkati çekti.

Kocaman ayrıca, söz konusu proje çerçevesinde gelecek ay İstanbul'da Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Çin ve Rusya'nın ilgili telekom operatörlerinin katılımıyla bir toplantının yapılması kararı alındığını kaydetti.

Uydu hizmetleri konusunda konseye üye devletlerin resmi televizyon kanallarının mevcut uydulardan yayın yapabilmelerini istediklerini vurgulayan Kocaman, "Böylece toplumlarımızın birbirlerini daha iyi tanımalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kocaman, toplantıda 11-15 Mart tarihlerinde Azerbaycan'da Siber güvenlik haftasının düzenlenmesi kararı alındığını ifade ederek, teknik toplantıda alınan kararların yarın yapılacak Türk Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar toplantısında bakanların onayına sunulacağını sözlerine ekledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2015'te Astana'da yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesinde enformasyon ve iletişim alanında iş birliği yapılmasını önermiş, üye devletlerin ilgili bakanlıkları ve kurumları arasında siber güvenlik, e-devlet, uydu hizmetleri ve TASİM projesinde iş birliği çalışmaları başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:15 Kaynak: AA

Azerbaycan, Kazakistan, Güncel
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