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Türk Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı

1 saat önce

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar 4. Toplantısı'nda, bu yıl Türkiye'de Türk Konseyi üyesi ülkelerin katılımıyla siber güvenlik tatbikatının yapılması kararlaştırıldı.

Türk Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı, System.String[]
Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar 4. Toplantısı'nda, bu yıl Türkiye'de Türk Konseyi üyesi ülkelerin katılımıyla siber güvenlik tatbikatının yapılması kararlaştırıldı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amreyev'in moderatörlüğündeki toplantıya, Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kırgızistan Enformasyon Teknolojileri Komitesi Başkanı Bakıt Şarşembiyev, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakan Yardımcısı Elmir Velizade, Macaristan Enformasyon, Haberleşme, İnovasyon ve Teknolojiler Devlet Sekreteri Yardımcısı Karoly Balazs Solymar katıldı.


Türk Konseyine üye devletlerin bu yıl Türkiye'de siber güvenlik tatbikatı yapması yönünde karara varılan toplantıda, bu yıl Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi çerçevesinde milli yazılım firmalarının katılacağı bir iş forumunun da düzenlenmesinde mutabık kalındı.

Toplantıda, Hong Kong'dan Frankfurt'a kadar gidecek ve Türk Konseyine üye devletlerden geçecek fiber optik ağının döşenmesiyle ilgili TASİM projesi çerçevesinde gelecek ay İstanbul'da Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Çin ve Rusya'nın ilgili telekom operatörlerinin katılımıyla bir toplantının olması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, Azerbaycan'da 11-15 Mart tarihlerinde siber güvenlik haftasının düzenlenmesi ile bir sonraki bakanlar toplantısının gelecek yıl Kırgızistan'da yapılması konusunda tarafların hemfikir oldukları belirtildi.

Amreyev, toplantıda yaptığı konuşmada, ortak çalışmaların Türk Konseyi üyesi ülkelere faydalı olacağına inandığını dile getirerek, "Umut ediyorum ki bu çalışmalar, katılımcı ülkeler arasındaki iletişimi ve ulaşımı kolaylaştıracaktır." dedi.

Macaristan ve Özbekistan'ın toplantılara gözlemci olarak katıldığına dikkati çeken Amreyev, "Umarız en kısa sürede projelerimize katılacaklardır." ifadesini kullandı.

Abayev de Kazakistan'da son 10 yılda internet kullanıcı sayısının yüzde 8'den yüzde 76'ya çıktığını belirterek, geçen yıl "Astana hub" uluslararası IT start-up projeleri teknolojik parkını açtıklarını aktardı.

Yarın Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin teknolojik parklarının birleşme kararnamesini imzayacaklarını kaydeden Abayev, "Bu bağlamda Türk Konseyi üyesi ülkelerdeki meslektaşlarımızı geleceği büyük bu teknolojik ittifakın üyesi olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Abayev, "Bugünkü toplantının haklarımız arasındaki iletişim ve haberleşme alanındaki yakın iş birliğinin daha da artmasını sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Türkiye, Kazakistan, Güncel
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