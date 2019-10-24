Türk Konseyi, BM ailesini tebrik etti

Türk Konseyi, Birleşmiş Milletler'i (BM), kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü vesilesiyle kutladı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, BM'nin kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

BM'nin, barış ve güvenlik için uluslararası iş birliği, ekonomik gelişme ve sosyal ilerleme, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili konuları ele alan ve devletler arasında diyalog, iş birliği ve fikir birliği oluşturmaya yönelik merkezi ve vazgeçilmez bir platform olduğunu vurgulayan Amreyev, mesajında, "Türk Konseyi ve şahsım adına, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 74. yıl dönümü vesilesiyle tüm Birleşmiş Milletler ailesini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Amreyev, BM ile Türk Konseyi'nin çalışmalarında paylaşılan birçok ortak değer bulunduğunu, Türk Konseyi'nin kurucu anlaşması olan Nahçıvan Anlaşması'nın önsözünde üye devletlerin BM Şartı'nda yer alan amaç ve ilkelere bağlılıklarını teyit ettiği hatırlatıldı.

Türk Konseyi'nin temel amacının, Türk Dili Konuşan Devletler arasında kapsamlı iş birliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olduğunu belirten Amreyev, Konseyin yürüttüğü tüm proje ve faaliyetlerde bu doğrultuda hareket edildiğine işaret etti.

Uluslararası bir örgüt olan Türk Konseyi'nin, BM ve BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC), BM Güney Güney İşbirliği Ofisi (UNSSC), BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) başta olmak üzere BM'nin uzman kuruluşları ve ilgili kurumlarıyla uzun süredir iş birliği halinde çalıştığını aktaran Amreyev, "Gelişen ilişkilerimiz ve derinleşen iş birliğimizden duyduğumuz memnuniyeti bu vesileyle ifade etmek isterim. Bu fırsatı değerlendirerek güçlü ortaklığımız için teşekkürlerimizi sunar, BM'nin tüm dünyada barış ve huzuru tesis etme hedefine yönelik tüm çabalarında başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.