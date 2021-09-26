Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, Afganistan gündemiyle İstanbul'da toplanacak - Son Dakika

Türk Konseyi üyesi Azerbaycan , Kazakistan , Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan 'ın dışişleri bakanlarının iştirak edeceği toplantı vesilesiyle, Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.??????????????

Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış

Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık