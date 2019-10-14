Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı - Detaylar - BAKÜ
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Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısından detaylar Aile fotoğrafı çektirilmesi detaylar Bakan Çavuşoğlu'nun defteri imzalaması detaylar Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısındaki konuşmacılardan detaylar BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları...
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:32 Kaynak: AA
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısından detaylar
Aile fotoğrafı çektirilmesi detaylar
Bakan Çavuşoğlu'nun defteri imzalaması detaylar
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısındaki konuşmacılardan detaylar BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.
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