Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı - Bakan Çavuşoğlu (2) - BAKÜ
Son Dakika Güncel Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı - Bakan Çavuşoğlu (2) - BAKÜ

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı - Bakan Çavuşoğlu (2) - BAKÜ

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu'nun Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısındaki konuşması BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısındaki konuşması

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen toplantıda konuştu.

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Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı - Bakan Çavuşoğlu (2) - BAKÜ

Azerbaycan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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