Türk Konseyi Eğitim Bakanları Kırgızistan'da Toplandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesinde gösterdikleri iş birliği dolayısıyla dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerine teşekkür ediyorum.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesinde gösterdikleri iş birliği dolayısıyla dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerine teşekkür ediyorum." dedi.



Safran, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının ev sahipliğinde Bişkek'te düzenlenen Türk Konseyi Eğitim Bakanları Beşinci Toplantısı'nda konuştu.



Türk Cumhuriyetlerinin eğitim alanında iş birliği yapması gerektiğini belirten Safran, "FETÖ faaliyetlerinin önlenmesinde gösterdikleri iş birliği dolayısıyla dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Safran, ülkeler arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Kaliteli eğitim, sadece istihdam ve kalkınma için değil, bunun yanında aşırıcılıkla, ayrımcılıkla ve terörle mücadelede en etkili yöntemdir. Bu anlamda biz doğru adımlar atmalıyız ki gençlerimiz ve onlardan sonra gelen nesiller daha müreffeh olabilsin." diye konuştu.



Türkiye'de yaklaşık 24 milyon öğrenci, 160 bin akademisyen ve 1 milyona yakın öğretmen bulunduğunu ifade eden Safran, "Türkiye eğitim alt yapısı ve kapasitesi güçlü bir ülkedir." dedi.



Safran, Türkiye'nin dost ve kardeş Türk Cumhuriyetleri ile bilgi ve deneyimlerini her zaman paylaşmaya hazır ve istekli olduğunu kaydetti.



Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından 2009 yılında kurulan Türk Konseyi'nin öncelikleri arasında Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş birliğinin artırılması ile ortak tarihi ve kültürel birikimlerin kayıt altına alınması bulunuyor.



Kırgızistan, dönem başkanlığını, 3 Eylül 2018'de Çolpon Ata kentinde yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları 6. Zirvesi'nde Kazakistan'dan devralmıştı.



Toplantıya Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Mahabbat Valiyeva, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Bigari Rüstem Aydarbekulı, Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı Sekreteri Dr. Jozef Bodis, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar katıldı.

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