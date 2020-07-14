Türk Konseyi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı - Son Dakika

Türk Konseyi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını şiddetle kınadı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını şiddetle kınadı.

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Türk Konseyinden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter Amreyev, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında yer alan yoğun nüfuslu Tovuz bölgesine yönelik saldırısını şiddetle kınamakta ve bölgede gerginliğin artmasına ilişkin derin endişesini dile getirmektedir." denildi.

Amreyev'in Azerbaycanlı "şehit ailelerine, kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifalar dilediği" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Konseyi uluslararası hukukun norm ve ilkelerine bağlılığını teyit ederek, Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ ihtilafının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının önemini yineler.

Bu bağlamda, Genel Sekreter, çatışmanın bir an önce son bulması, taraflara tansiyonu düşürme ve uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normlarına ve 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayanarak çatışmayı barış içinde çözmenin yollarını aramaya devam etmeleri çağrısında bulunmaktadır."

Türk Konseyi, üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den oluşuyor. Macaristan ise gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Bugün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ayrıca Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu Azerbaycan'ın Tovuz ilinde bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Baghdad Amreyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı - Son Dakika
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