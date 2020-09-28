Türk Konseyi'nden Azerbaycan'daki çatışmalar hakkında açıklama

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında yaşanan silahlı çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti.

Türk Konseyi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan silahlı çatışmalar hakkında bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "Türk Konseyi, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine olan bağlılığını bir kez daha teyit etmekte ve Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yinelemektedir. Bu bağlamda, Türk Konseyi, 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır. Genel Sekreter, çatışmalarda hayatını kaybedenler için Azerbaycan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilemektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA