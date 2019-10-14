Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi Gençlik Platformundan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Türk Konseyi Gençlik Platformundan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Konseyi Gençlik Platformundan Barış Pınarı Harekatı'na destek

37 dakika önce

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik Platformu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteğini açıkladı.

Türk Konseyi Gençlik Platformundan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik Platformu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteğini açıkladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Konseyi Gençlik Platformu 1. Baş Asamblesi yapıldı. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı alındı.

Türk Konseyi Gençlik Platformundan AA muhabirine konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye'nin, ulusal ve uluslararası barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerine güvenle dönmelerine olanak tanımak için terörizmle mücadele amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Terörizme karşı bu meşru ve haklı mücadelesinde Türk Konseyi gençleri her zaman dost ve kardeş ülke Türkiye'nin ve Türk halkının yanında olacağını açıkça deklere eder." ifadeleri yer aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:55 Kaynak: AA
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