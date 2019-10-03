Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev Bişkek'te

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Bişkek'te Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından kabul edildi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Konseyi'ni uluslararası bir örgüt olarak kuran ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü olarak kutlanan Nahcıvan Anlaşması'nın 10. yıl dönümünde Türk Konseyi Dönem Başkanı olarak Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Amreyev, Kırgız Cumhuriyeti'nin Türk Konseyi dönem başkanlığını yürüttüğü Ekim 2018- Ekim 2019 tarihleri arasında Türk Konseyinin düzenlediği etkinlikler hakkında Cumhurbaşkanı Ceenbekov'a bilgi vererek, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk Konseyi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesindeki katkılarından dolayı şükranlarını sundu. Amreyev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'a 15 Ekim'de Bakü'de gerçekleştirilecek Türk Konseyi 7. Zirvesi hazırlıkları hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, son 10 yılda özellikle Çolpon-Ata'daki 6. Zirve ve Bakü'de yapılacak olan 7. Zirve arasında Türk Konseyi tarafından elde edilen kazanımlara ve başarılara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılımını ve Konsey'in Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası teşkilatlarla ilişkilerini geliştirmek maksadıyla 19 Eylül tarihinde Macaristan Budapeşte'de resmi açılışını yaptığı Türk Konseyi Avrupa Ofisinin açılmasının önemini vurguladı.

Görüşmede Türk işbirliğinin ekonomik boyutlarını arttırmaya ilişkin devlet başkanlarının kararlarının uygulanması

konusunda görüş alışverişinde de bulundu. Genel Sekreter Amreyev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u Türk dili konuşan ülkeler arasında kurulan Ortak Ticaret ve Sanayi Odası (TCCI) ve sekretaryanın Ortak Türk Yatırım Fonu kurulmasına yönelik çabalarının yanı sıra üye ülkelerde düzenlenen iş forumları hakkında bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Amreyev'e başarılar dileyerek, örgütün tüm hedeflerini gerçekleştirmede verimli bir zemin sağlamaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

(Neşra Durmaz/İHA)